Ατελείωτο γλέντι στη Νάξο για το Πάσχα: Χορός, τραγούδι και ορχήστρα... εν πλω -Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - iefimerida.gr

Ένα ατελείωτο γλέντι έχει στηθεί στα νησιά του Αιγαίου, όπως στη Νάξο, από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα για την Ανάσταση του Θεανθρώπου.

Οι εικόνες από το λιμάνι της Νάξου, στο βίντεο που εξασφάλισε το iefimerida.gr, είναι ενδεικτικές, με περίπου 2.500 χιλιάδες επισκέπτες να έχουν μετατρέψει δρόμους και πεζοδρόμια σε μια τεράστια πίστα για χορό και τραγούδι.

Μάλιστα ο τραγουδιστής Παναγιώτης Μαύρος και η ορχήστρα του για να μπορούν να παίξουν απρόσκοπτα ανέβηκαν σε μια βάρκα και από εκεί έδιναν τον ρυθμό για ατελείωτο γλέντι.

Την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση οργάνωσαν από κοινού οι επιχειρηματίες της πόλης της Νάξου, σε μια προσπάθεια που θυμίζει έντονα το αντίστοιχο νησιώτικο γλέντι που «στήνεται» στην Παροικιά της Πάρου και έχει γίνει must τα τελευταία χρόνια.

