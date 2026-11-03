Αταλάντη: Έψαχνε τον άνδρα της και τον βρήκε νεκρό σε αποθήκη - iefimerida.gr

Νεκρός σε ιδιόκτητη αποθήκη στην Αταλάντη εντοπίστηκε ένας 65χρονος, προκαλώντας θλίψη στην περιοχή της Λοκρίδας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, τον άτυχο άνδρα βρήκε η σύζυγός του, η οποία έσπευσε να τον βοηθήσει, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Νωρίτερα, τον αναζητούσε τηλεφωνικά χωρίς να καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του, με την ανησυχία της να την οδηγεί στην αποθήκη, όπου επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι της.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ, με το ΑΤ Λοκρών να έχει αναλάβει την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του.