Αστυνομικός των ΜΑΤ έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στην Ηλιούπολη -Πώς έγινε το περιστατικό - iefimerida.gr

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε αστυνομικός χθες, Παρασκευή στην περιοχή της Ηλιούπολης από ομάδα αγνώστων.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή καθώς ο αστυνομικός έχει τραυματιστεί σοβαρά από τα χτυπήματα, με το πλέον σοβαρό να κρίνεται αυτό στο μάτι του.

Πού σημειώθηκε η επίθεση

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr ο αστυνομικός επέβαινε στο αυτοκίνητο του και στάθμευσε προσωρινά στην πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Ηλιούπολη για να ψωνίσει προσωπικά του αντικείμενα. Ξαφνικά περίπου 20-30 άτομα τον πλησίασαν και άρχισαν να τον γρονθοκοπούν με απίστευτη μανία. Ο αστυνομικός των ΜΑΤ γλύτωσε από πραγματική τύχη εξαιτίας των κραυγών αυτοπτών μαρτύρων και περαστικών που καλούσαν σε βοήθεια. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.