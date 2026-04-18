Αστυνομικός των ΜΑΤ έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στην Ηλιούπολη -Πώς έγινε το περιστατικό - iefimerida.gr

Αστυνομικός των ΜΑΤ έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στην Ηλιούπολη -Πώς έγινε το περιστατικό

τεστ αστυνομικός
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε αστυνομικός χθες, Παρασκευή στην περιοχή της Ηλιούπολης από ομάδα αγνώστων.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή καθώς ο αστυνομικός έχει τραυματιστεί σοβαρά από τα χτυπήματα, με το πλέον σοβαρό να κρίνεται αυτό στο μάτι του.

Πού σημειώθηκε η επίθεση

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr ο αστυνομικός επέβαινε στο αυτοκίνητο του και στάθμευσε προσωρινά στην πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Ηλιούπολη για να ψωνίσει προσωπικά του αντικείμενα. Ξαφνικά περίπου 20-30 άτομα τον πλησίασαν και άρχισαν να τον γρονθοκοπούν με απίστευτη μανία. Ο αστυνομικός των ΜΑΤ γλύτωσε από πραγματική τύχη εξαιτίας των κραυγών αυτοπτών μαρτύρων και περαστικών που καλούσαν σε βοήθεια. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

