Ψάχνουν τις τελευταίες επικοινωνίες και τη διαδρομή του -Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο του 34χρονου αστυνομικού - iefimerida.gr

Τις τελευταίες επικοινωνίες και τα μηνύματα του 34χρονου αστυνομικού, αλλά και τη διαδρομή που ακολούθησε από το βράδυ της Κυριακής, όταν έφυγε από το σπίτι του, αναζητούν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, σε μια προσπάθεια να φωτίσουν τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του.



Οι αστυνομικοί αξιοποιούν τα στίγματα από το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του, ενώ παράλληλα έχουν συλλέξει και εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Στόχος είναι να διαπιστωθεί η διαδρομή που ακολούθησε ο 34χρονος και αν κατά τις τελευταίες ώρες της ζωής του είχε συναντήσει κάποιο άλλο άτομο.



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Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψεο κάποιο στοιχείο που να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.



Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν λάβει καταθέσεις από συναδέλφους του στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, αλλά και από τον αστυνομικό με τον οποίο είχε πραγματοποιήσει κοινές υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, κανείς δεν είχε αντιληφθεί κάποιον ιδιαίτερο προβληματισμό ή κάτι που να φαίνεται ότι τον απασχολούσε το τελευταίο διάστημα.



Η 38χρονη σύντροφός του, επίσης αστυνομικός, φέρεται να υποστηρίζει ότι μεταξύ τους δεν είχε προηγηθεί κάποια προστριβή, ενώ, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, οι δυο τους σχεδίαζαν να παντρευτούν.



Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εκτιμούν ότι κάτι ενδεχομένως προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στον 34χρονο το βράδυ της Κυριακής, με συνέπεια τη φυγή. Ο αστυνομικός φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

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Νεκρός αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο: Κλειδί οι τοξικολογικές εξετάσεις

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής βλέπει ως πιθανότερη αιτία θανάτου το βαρύ πνευμονικό οίδημα, καθώς διαπιστώθηκαν ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής.



Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην πρόκληση πνευμονικού οιδήματος.



Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη νεκροτομή και κυρίως από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις θα δείξουν την ποσότητα αλκοόλ που υπήρχε στον οργανισμό του, καθώς και εάν είχαν καταναλωθεί φαρμακευτικές ή άλλες ουσίες.



Μέχρι στιγμής, πάντως, στο εσωτερικό του οχήματος δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να υποδηλώνουν άμεσα χρήση ναρκωτικών ουσιών.