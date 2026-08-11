Μυστήριο με τον αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο -Ήταν κλειδωμένος στο όχημα, τα ευρήματα που εξετάζουν οι Αρχές - iefimerida.gr

Το κουβάρι της υπόθεσης με τον αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, το βράδυ της Δευτέρας, επιχειρούν να λύσουν οι Αρχές.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αστυνομικός εντοπίστηκε στη θέση του οδηγού μέσα στο όχημά του, το οποίο ήταν κλειδωμένο, ενώ το κλειδί βρέθηκε στο εσωτερικό του.



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Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο δεν εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες. Ωστόσο, βρέθηκε ένα μπουκάλι αλκοόλ, από το οποίο είχε καταναλωθεί το μεγαλύτερο μέρος. Ο ιατροδικαστής εξετάζει το ενδεχόμενο η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, σε συνδυασμό με τη ζέστη, να συνέβαλε στον θάνατό του.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός επρόκειτο να μεταβεί στην υπηρεσία του. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και, μεταξύ άλλων, ερευνούν εάν τον απασχολούσε κάποιο προσωπικό ή άλλο ζήτημα το τελευταίο διάστημα, καθώς και αν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός ή άλλο περιστατικό.

Νεκρός αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο: Πνευμονικό οίδημα, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή

Κατά πληροφορίες, ο άνδρας έφερε εκδορές στον λαιμό και το πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια. Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση, ο θάνατος επήλθε πριν από περίπου 10 έως 12 ώρες. Κατά την αρχική εξέταση, διαπιστώθηκε βαρύ πνευμονικό οίδημα, ενώ εντοπίστηκαν και σημάδια σοβαρής υποξίας.



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Σαφείς απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.



Οι έρευνες συνεχίζονται και ανοικτά είναι όλα τα σενάρια προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αστυνομικός έχασε τη ζωή του. Κατά πληροφορίες, αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου η σύντροφός του, επίσης αστυνομικός προκειμένου να διαπιστώσουν εάν προηγήθηκε κάποιο συμβάν μεταξύ τους.