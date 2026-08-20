Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο - 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές, ξηλώθηκαν καλώδια μήκους 2.380 μέτρων - iefimerida.gr

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου το πρωί της Πέμπτης για την αντιμετώπιση παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

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Συνελήφθησαν 16 άτομα για ρευματοκλοπές -Ξηλώθηκαν καλώδια μήκους 2.380 μέτρων

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για ρευματοκλοπές.

Από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.380 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές σε 16 σπίτια.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.ά., ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.