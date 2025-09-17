Πύργος: 30χρονη πήρε την αστυνομία και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του στρατοπέδου της ΣΕΤΤΗΛ στον Πύργο Ηλείας.

Μια 30χρονη γυναίκα επικοινώνησε με το «100», δηλώνοντας ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με το patrisnews, η άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ και του Α.Τ. Πύργου ήταν καθοριστική.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν ψύχραιμα να την προσεγγίσουν και να αποτρέψουν οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Α.Τ. Πύργου, όπου θα παραμείνει προσωρινά σε προστατευτική φύλαξη, μέχρι να εκδοθεί εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική της εξέταση.

Σύμφωνα με Αστυνομικές πηγές, η 30χρονη έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων.