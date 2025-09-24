 Ασθενής σεισμός 2,1 Ρίχτερ στη Μεταμόρφωση -Έγινε αισθητός στα βόρεια προάστια - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ασθενής σεισμός 2,1 Ρίχτερ στη Μεταμόρφωση -Έγινε αισθητός στα βόρεια προάστια

σεισμός
σεισμός / Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ασθενής σεισμός μεγέθους 2,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, ο οποίος έγινε αισθητός στα βόρεια προάστια.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης, που σημειώθηκε στις 19:39, εντοπίστηκε στο δυτικό νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 11,8 χιλιόμετρα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σεισμός Μεταμόρφωση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ