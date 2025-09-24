Ασθενής σεισμός 2,1 Ρίχτερ στη Μεταμόρφωση -Έγινε αισθητός στα βόρεια προάστια - iefimerida.gr

Ασθενής σεισμός μεγέθους 2,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, ο οποίος έγινε αισθητός στα βόρεια προάστια.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης, που σημειώθηκε στις 19:39, εντοπίστηκε στο δυτικό νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 11,8 χιλιόμετρα.
