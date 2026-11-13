Άστατος ο καιρός σήμερα -Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας.



Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.



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Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα πελάγη 7, τοπικά 8 και στο βόρειο Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 23 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



Η πρόγνωση καιρού από το meteo



Βροχές αναμένονται την Παρασκευή κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυροί άνεμοι αναμένονται στα πελάγη, ενώ σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία.



Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, βροχές θα εκδηλωθούν στα περισσότερα τμήματα της Δυτικής Ελλάδας, στην Αττική και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κατά τις πρωινές ώρες τα Επτάνησα, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα σημαντική πιθανότητα βροχοπτώσεων εμφανίζεται και στα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Κατά τις μεσημβρινές ώρες, τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν προτού επανέλθουν τις απογευματινές και βραδινές ώρες όπου θα επηρεάσουν και τμήματα της Δυτικής και Κεντρικής Πελοποννήσου, την Αττική και την Κεντρική Εύβοια . Υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας λόγω μεταφοράς σκόνης από την Αφρική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 25, στην Ήπειρο από 10 έως 21 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 24 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 22, στην Πελοπόννησο από 9 έως 23 βαθμούς, στην Κρήτη από 9 έως 25, στα Επτάνησα από 17 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 19 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται συννεφιά κατά τις πρωινές ώρες, ενώ βροχές αναμένονται κατά τις απογευματινές-βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αραιή συννεφιά κατά τις πρωινές ώρες και ηλιοφάνεια από τις μεσημβρινές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ ενώ τοπικά θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.