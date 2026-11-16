Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες: Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα -Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Άστατος θα είναι σήμερα οι καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα.

Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στα πελάγη, ενώ σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Ο καιρός ανά την Ελλάδα σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και σε τμήματα της Μακεδονίας, της Θράκης και σε νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου.

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Συγκεκριμένα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις πρωινές ώρες, τα Επτάνησα, την Ήπειρο και τον Αιτωλοακαρνανία, ενώ από τις απογευματινές ώρες θα επεκταθούν και σε τμήματα της Μακεδονίας, της Θράκης, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου. Πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές εμφανίζεται και στην Κρήτη κατά τις πρωινές ώρες.

Χαμηλές αναμένονται οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, καθώς το φαινόμενο της μεταφοράς σκόνης από την Αφρική περιορίζεται.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 16, στην Ήπειρο από 8 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 20 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 5 έως 21, στην Πελοπόννησο από 5 έως 20 βαθμούς, στην Κρήτη από 6 έως 21, στα Επτάνησα από 10 έως 19, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 17 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βορειοανατολικές διευθύνσεις στο Βόρειο Αιγαίο και από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα Δωδεκάνησα κατά τις πρωινές ώρες, ενώ θα στραφούν σε νοτιοδυτικοί 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και δυτικοί στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί 3-4 μποφόρ.

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Στην Αττική αναμένεται συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, ενώ από τις βραδινές ώρες αναμένονται να εκδηλωθούν και στα ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς.