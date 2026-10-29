Άστατος και σήμερα ο καιρός με βροχές -Οι περιοχές όπου επιμένουν τα φαινόμενα - iefimerida.gr

Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα σε περιοχές της χώρας, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες.



Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μεμονωμένες καταιγίδες.



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Τα φαινόμενα στην Εύβοια και τα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 19 με 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου, αντίστοιχα.

Η πρόβλεψη καιρού από το Meteo

Το meteo προβλέπει φαινόμενα σε σημαντικό μέρος της χώρας με σταδιακή εξασθένηση. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.



Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και από το απόγευμα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά.

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Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 21, στη Θεσσαλία από 7 έως 19, στην Ήπειρο από 5 έως 18, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 18, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 18 και στην Κρήτη από 10 έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.