Ασπρόπυργος: Αιματηρή συμπλοκή με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής, ένας σοβαρά τραυματίας - iefimerida.gr

Αιματηρή κατάληξη είχε συμπλοκή μεταξύ Ρομά στον Ασπρόπυργο, τα ξημερώματα της Κυριακής 16 Αυγούστου, μετά τους εορτασμούς του Δεκαπενταύγουστου.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στα Νεόκτιστα και γρήγορα εξελίχθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ένοπλες συμπλοκές σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία του οικισμού.

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Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στο κέντρο των Νεόκτιστων, στην οδό Σπάρτης, πάνω από τις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ.

Το δεύτερο σημειώθηκε στην περιοχή Τζαβερδέλα, στη συμβολή των οδών Δελφών και Μπουμπουλίνας.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, ένας άνδρας δέχθηκε σφαίρα στην πλάτη και τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τους εμπλεκομένους

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Τα αίτια που προκάλεσαν την ένοπλη σύγκρουση δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές, χωρίς να έχει διευκρινιστεί τι προηγήθηκε και οδήγησε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

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Την ίδια ώρα, έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου, με τις Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο νέας έντασης ή ενδεχόμενων αντιποίνων.