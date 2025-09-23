Ασπρόπυργος: Εισέβαλαν με αυτοκίνητο σε εταιρεία για να αρπάξουν χρηματοκιβώτιο -Εμβόλισαν ΙΧ εταιρείας σεκιούριτι - iefimerida.gr

Απόπειρα διάρρηξης εταιρείας σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν τέσσερα άτομα επιχείρησαν να εισβάλλουν σε κτίριο στον Ασπρόπυργο.



Κατά πληροφορίες, τέσσερα άτομα, επιβαίνοντας σε ΙΧ, προσέκρουσαν με την όπισθεν σε πύλη εταιρείας και στη συνέχεια επιχείρησαν να εμβολίσουν και άλλη πόρτα εντός, προκειμένου να αρπάξουν το χρηματοκιβώτιο.

Ασπρόπυργός: Οι δράστες εμβόλισαν ΙΧ της εταιρείας σεκιούριτι

Οι δράστες δεν κατάφεραν να το αποσπάσουν και κατά τη διαφυγή τους εμβόλισαν το ΙΧ της εταιρείας σεκιούριτι, προκαλώντας φθορές στην πλευρά του συνοδηγού. Ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός.