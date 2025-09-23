Ασπρόπυργος: Αστυνομικός σκύλος εντόπισε ναρκωτικά σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε μέσα σε τάπερ παγωτού, κρυμμένα πίσω από το πλυντήριο ρούχων σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον Ασπρόπυργο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμό STAR, τα τάπερ ήταν τυλιγμένα με νάιλον, αλλά δεν ξέφυγαν από τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της αστυνομίας, ο οποίος τα εντόπισε αμέσως.

Η αστυνομική επιχείρηση

Οι αρχές είχαν πληροφορίες από κατοίκους για ύποπτες κινήσεις στο διαμέρισμα, κυρίως ενός άντρα που πιθανόν εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου παρενέβησαν άμεσα, σκαρφαλώνοντας στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και εισερχόμενοι στο διαμέρισμα μέσω της μπαλκονόπορτας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση.

