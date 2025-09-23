Ασπρόπυργος: Ανήλικοι επιτέθηκαν με γροθιές σε 14χρονο έξω από σχολείο - 5 συλλήψεις - iefimerida.gr

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στις 17 Σεπτεμβρίου στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, 5 ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες αδυνάμων προσώπων και εξύβριση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της 17ης Σεπτεμβρίου έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ασπροπύργου, οι πέντε κατηγορούμενοι προσέγγισαν τον 14χρονο και του επιτέθηκαν με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Κατηγορούμενος ξύρισε τα μαλλιά του προσπαθώντας να αποφύγει την ταυτοποίηση

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους πέντε κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ένας εκ των κατηγορουμένων προέβη σε αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης, ξυρίζοντας τα μαλλιά του, προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ