Άσκηση ετοιμότητας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης: Εκρηξη σε πλοίο και διαρροή αερίου με τραυματισμούς, στο σενάριο - iefimerida.gr

Έκρηξη και πυρκαγιά στο λιμάνι Θεσσαλονίκης σε φορτηγό μεταφοράς φυσικού αερίου αποτέλεσε το σενάριο άσκησης που διαχειρίστηκαν το πρωί συναρμόδιοι φορείς.

Μία έκρηξη που προκαλεί τραυματισμούς εργαζόμενων και διαρροή επικίνδυνου υλικού από εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς.

Ασκηση «ΤΡΟΙΑ 2026» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Στην άσκηση «ΤΡΟΙΑ 2026», που έγινε στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν περίπου 250 άτομα από δυνάμεις της 2ης ΕΜΑΚ, του 2ου και 4ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης, του Ε.Κ.Α.Β., του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της ομάδας Πυρασφάλειας του Ο.Λ.Θ. καθώς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι η μεγαλύτερη άσκηση που έχει γίνει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, ενώ για πρώτη φορά γίνεται στο λιμάνι Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο υποπυραγός Νικόλαος Βυθούλκας της 2ης ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον Αργύριο Ρεγκά, αρχιπύραρχο και διοικητή της 2ης ΕΜΑΚ, πρόκειται για άσκηση πυρόσβεσης και διάσωσης καθώς και διαχείρισης μαζικών απωλειών υγείας μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε φορτηγό μεταφοράς υγροποιημένου αερίου. «Σκοπός είναι να αυξήσουμε τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο χώρος δεν επελέγη τυχαία γιατί είναι η μεγαλύτερη πύλη εμπορίου για τη Βόρεια Ελλάδα όπου διακινούνται και αποθηκεύονται πολλά υλικά», τόνισε ο κ. Ρεγκάς, συμπληρώνοντας ότι το ζητούμενο είναι η αξιοποίηση και η σωστή διαχείριση των συμπερασμάτων από την άσκηση.

Πυρκαγιά και.. εξαγριωμένοι συγγενείς

Στο σενάριο, μέσα σε ένα γειτονικό του Σ.ΕΜΠΟ. χώρο, βυτιοφόρο όχημα το οποίο μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο, συγκρούεται με περονοφόρο όχημα, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς στα δύο οχήματα. Λόγω της έντασης του φαινομένου, σύντομα η πυρκαγιά εξαπλώνεται και από το ωστικό και θερμικό κύμα, προκαλείται διάτρηση ενός κοντινού εμπορευματοκιβωτίου, το οποίο περιέχει παλετοδεξαμενές με επικίνδυνα υλικά. Ακολουθεί διαρροή άγνωστου πτητικού υγρού, το οποίο ακολούθως εξατμίζεται ταχύτατα με τη μορφή υποκίτρινου νέφους, η οποία κατακλύζει το χώρο του Σ.ΕΜΠΟ. και εξαπλώνεται στην ευρύτερη περιοχή. Τη στιγμή του ατυχήματος, τραυματίζονται περίπου 30 εργαζόμενοι, ενώ άλλοι παρουσιάζουν προβλήματα υγείας, όπως δύσπνοια, έντονο βήχα και λιποθυμικές τάσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σενάριο περιλάμβανε ακόμη και τη διαχείριση συγγενών και εργαζόμενων, οι οποίοι μόλις μαθαίνουν για το ατύχημα, προσέρχονται στον χώρο και ζητούν, εξοργισμένοι, απαντήσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ