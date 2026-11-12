Εντυπωσίασε η Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «ΜΙΝΩΑΣ-26» στην Κρήτη, παρουσία Δένδια -Με drones, έφεδρους και μαχητικά [βίντεο]

Η εντυπωσιακή Άσκηση Μετά Στρατευμάτων με την επωνυμία «ΜΙΝΩΑΣ-26» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη σε περιοχή του Ρεθύμνου από την 5η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία (5η Α/Μ ΤΑΞ) «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ», με τη δυναμική συμμετοχή Εφέδρων και Εθνοφυλάκων.

Την άσκηση, καθώς και την επίδειξη σύγχρονων οπλικών συστημάτων, παρακολούθησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Διοικητή της ΑΣΔΑΑΜ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή.

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​Στο επίκεντρο των επιχειρησιακών σεναρίων βρέθηκε η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και κυρίως Μη Επανδρωμένων συστημάτων (drones), τα οποία εκτέλεσαν αποστολές μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού και πυρομαχικών, αναγνώρισης, αλλά και προσβολής στόχων.

Δένδιας: Η Πατρίδα μας δεν είναι στη «γειτονιά των αγγέλων» -Ενεργός Εφεδρεία 150.000 ανδρών

​Στον χαιρετισμό του προς τα ασκούμενα τμήματα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξήρε τον ιστορικό συμβολισμό της περιοχής δίπλα στη Μονή Αρκαδίου και ανακοίνωσε τη ριζική αναδιάρθρωση του θεσμού της εφεδρείας:

​«Μέχρι τώρα, μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν από κάμποσους μήνες, θεωρούσαμε ότι είχαμε Εφεδρεία, και είχαμε, στα χαρτιά, μια τεράστια Εφεδρεία 800.000, υποτίθεται. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι ο εξαιρετικά σημαντικός αυτός θεσμός έπρεπε να μεταρρυθμιστεί. Και πάμε σε μια Εθνοφυλακή και μια Ενεργό Εφεδρεία 150.000 εκπαιδευμένων Εφέδρων. Και αυτό είναι το σημαντικό που είδα σήμερα εδώ: πώς προχωράει η εκπαίδευση αυτών των 150.000 Ενεργών Εφέδρων και της Εθνοφυλακής και η συνεργασία τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις που υπηρετούν.

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Δεν θα σας πω κάτι καινούριο. Η απειλή προέρχεται από χώρα η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερη από εμάς. Άρα, λοιπόν, απαιτείται η Ενεργός Εφεδρεία, απαιτείται το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, απαιτείται η διαρκής άσκηση. Είμαστε δίπλα σε μια ιστορική Μονή, αλλά η Πατρίδα μας δεν είναι στη "γειτονιά των αγγέλων". Είναι σε μια ζηλευτή γεωγραφικά περιοχή, αλλά με πολλά προβλήματα, με πολλές προκλήσεις, με πολλές απειλές».

​Τα Μη Επανδρωμένα ως «μέγας εξομοιωτής»

​Ο κ. Δένδιας στάθηκε ιδιαίτερα στον καθοριστικό ρόλο των drones στο σύγχρονο πεδίο μάχης, συνδέοντας τα αποτελέσματα της άσκησης με τον στρατηγικό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων:

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«Έχει γίνει κατανοητό και έχει ενσωματωθεί στον σχεδιασμό μας ο ρόλος των Μη Επανδρωμένων. Είδατε κι εσείς πριν το Μη Επανδρωμένο να μεταφέρει φαρμακευτικό υλικό, το Μη Επανδρωμένο να μεταφέρει πυρομαχικά, το Μη Επανδρωμένο να κάνει προσβολές, το Μη Επανδρωμένο να κάνει αναγνώριση. Εκεί πρέπει να πάμε και εκεί πάμε.

Η Εφεδρεία, λοιπόν, όπως και τα Μη Επανδρωμένα, είναι ο μέγας εξομοιωτής ανάμεσα στη μεγάλη απειλή και στην εκπαιδευμένη και καλά εξοπλισμένη δύναμη αποτροπής. Χαίρομαι, λοιπόν, και είμαι υπερήφανος που σήμερα εδώ στην Κρήτη είδα πόσο έχουμε εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, πόσο πλησιάζουμε αυτό που επαγγέλλεται η "Ατζέντα 2030", τον αντικειμενικό στόχο, τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως δύναμη αποτροπής, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας».

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​Την άσκηση παρακολούθησαν επίσης ο βουλευτής Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος Β’, ο Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Ιωακείμ, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτατοι αξιωματικοί και επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε την ιστορική Μονή Αρκαδίου, όπου ξεναγήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και τον Ηγούμενο της Μονής, Αρχιμανδρίτη Τίτο.

*Φωτογραφίες: Eurokinissi, Γραφείο Τύπου ΥΕΘΑ