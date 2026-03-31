Άσκηση ετοιμότητας του Λιμενικού σε περίπτωση πλήγματος σε δεξαμενόπλοιο -Δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Άσκηση ετοιμότητας στην Ελευσίνα / Φωτογραφία: Eurokinissi, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση αντιμετώπισης πλήγματος κατά δεξαμενόπλοιου, πραγματοποίησε το Λιμενικό στην Ελευσίνα.

Η άσκηση έγινε με στόχο τη δοκιμή της ετοιμότητας, της ταχύτητας ανταπόκρισης και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε μία περίοδο όπου η ναυτιλία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις κυρίως λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε πλήγμα κατά δεξαμενοπλοίου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που προκαλεί διαρροή πετρελαιοειδών και ενεργοποιεί άμεσα τους μηχανισμούς αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Στην άσκηση συμμετείχαν μέσα του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ιδιωτικά μέσα και εξοπλισμός αντιρρύπανσης, ενώ θα δοκιμαστούν στην πράξη οι διαδικασίες συντονισμού με Περιφέρειες, Δήμους, Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τοπικές ασκήσεις σε όλα τα Λιμεναρχεία της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εθνικό επίπεδο.

Φωτογραφίες: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSΙ

