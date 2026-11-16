 «Ασημένιος» στα 5 χλμ. Universities Night Run by Allwyn ο Νικόλας Παπαδημητρίου
ΕΛΛΑΔΑ

«Ασημένιος» στα 5 χλμ. Universities Night Run by Allwyn ο Νικόλας Παπαδημητρίου

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5 χλμ. Universities Night Run by Allwyn
5 χλμ. Universities Night Run by Allwyn

Μία ακόμη σημαντική διάκριση για τον Allwyn Champ, που συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη και να κατακτά νέους στόχους

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Νικόλας Παπαδημητρίου, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 5 χλμ. Universities Night Run by Allwyn, στο πλαίσιο του αγωνιστικού διημέρου του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

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Ο Νικόλας Παπαδημητρίου στη γραμμή εκκίνησης
Ο Νικόλας Παπαδημητρίου στη γραμμή εκκίνησης

Για τον Allwyn Champ και πρωταθλητή του Μοντέρνου Πεντάθλου, κάθε αγώνας είναι μία ακόμη ευκαιρία να ξεπεράσει τα όριά του, να ανεβάσει τον πήχη πιο ψηλά και να αποδείξει ότι με επιμονή και προσήλωση κάθε στόχος μπορεί να επιτευχθεί.

Οι νικητές των 5 χλμ. Universities Night Run by Allwyn
Οι νικητές των 5 χλμ. Universities Night Run by Allwyn

Στο πλευρό του Νικόλα Παπαδημητρίου βρίσκεται σταθερά η Allwyn, στηρίζοντας την προσπάθειά του και δίνοντάς του ώθηση να συνεχίσει να εξελίσσεται, να ονειρεύεται και να διεκδικεί νέες επιτυχίες.

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