Ασφαλής ο «Θαλασσίτης»: Αρνητικά τα αποτελέσματα του ελέγχου στο λιμάνι της Χίου, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα - iefimerida.gr

Ασφαλής ο «Θαλασσίτης»: Αρνητικά τα αποτελέσματα του ελέγχου στο λιμάνι της Χίου, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Το φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης» / Φωτογραφία: Intimenews-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα το απόγευμα στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης» στην Χίο, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Ολοκληρώθηκε με αρνητικά αποτελέσματα ο έλεγχος στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης» σημαίας Κύπρου, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί στο λιμάνι της Χίου έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα μετά τη διενέργεια λεπτομερούς επιθεώρησης δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο και κρίθηκε ασφαλής η επανεκκίνηση του ταξιδιού.

Το πλοίο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς, απέπλευσε εκ νέου για τη συνέχιση του προγραμματισμένου ταξιδιού του, μεταφέροντας επιβάτες, πλήρωμα και οχήματα.

Στο πλοίο επέβαιναν 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 Ι.Χ. και 1 δίκυκλο.

