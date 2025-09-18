Θεματική ενότητα για την ελευθερία της έκφρασης και την ασφάλεια των δημοσιογράφων εντάσσεται στην Αστυνομική Ακαδημία - iefimerida.gr

Θεματική ενότητα με αντικείμενο την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του Τύπου και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και επαγγελματιών των ΜΜΕ, εντάσσει στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα η Αστυνομική Ακαδημία.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και της ενίσχυσης της γνώσης σε ζητήματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η νέα ενότητα αποτελεί άμεση απόρροια της συμμετοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην Ομάδα Εργασίας Συντονισμού (Task Force) για την Προστασία, την Ασφάλεια και την Ενίσχυση της Θέσης των Δημοσιογράφων και των Επαγγελματιών των ΜΜΕ, η οποία τελεί υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η Task Force λειτουργεί ως θεσμικός μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων, δημοσιογραφικών φορέων, Πανεπιστημίων και δημόσιων μέσων ενημέρωσης, μετατρέποντας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία συνεργάστηκε στενά με την UNESCO και το Διεθνές Κέντρο για την Ασφάλεια και την Εκπαίδευση των Δημοσιογράφων (ICSJ). Μέσα από διαβουλεύσεις και τεχνικές συναντήσεις, αποφασίστηκε η ένταξη της θεματικής με τίτλο: «Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης - Ελευθερία του Τύπου» στο μάθημα Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του πρώτου έτους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η θεματική θα καλύπτει ζητήματα όπως:

ο ρόλος της δημοσιογραφίας ως πυλώνα της Δημοκρατίας,

η ρητορική μίσους ως περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης,

η προστασία των δικαιωμάτων στην ΕΕ, στον ΟΑΣΕ και στην UNESCO,

η εφαρμογή διεθνών προτύπων για την ελευθερία της έκφρασης,

η προστασία από την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές «η ένταξη της θεματικής ενότητας αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία της λειτουργίας της Task Force υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία ενισχύει τον θεσμικό διάλογο και διασφαλίζει ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις της χώρας στον τομέα της ελευθερίας του Τύπου και της προστασίας των δημοσιογράφων μετουσιώνονται σε πράξη, συμβάλλοντας στην προάσπιση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Να σημειωθεί ότι προβλέπεται επίσης η διοργάνωση διαλέξεων με συμμετοχή εκπροσώπων της δημοσιογραφικής κοινότητας και ανώτερων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., με στόχο την καλλιέργεια αμοιβαίας κατανόησης, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την προώθηση συνεργατικών πρακτικών αστυνομίας - ΜΜΕ.

ΑΠΕ ΜΠΕ