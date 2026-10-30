ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την 1Κ/2026, ποιους αφορά - iefimerida.gr

Βγήκαν τα οριστικά αποτέλεσματα της προκήρυξης 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας.

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 4/04.02.2026/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 186 θέσεων, μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Τα οριστικά αποτελέσματα