ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Τι πρέπει να γίνει με το παράβολο - iefimerida.gr

«Τρέχουν» οι αιτήσεις για τις 3.262 προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω της προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2026, με τελική προθεσμία υποβολής τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Η προκήρυξη αφορά απόφοιτους Γυμνασίου (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - ΥΕ) και δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατή και η συμμετοχή απόφοιτων Δημοτικού Σχολείου. Συμμετοχή με απολυτήριο Δημοτικού θα μπορούν να δηλώσουν όσοι έχουν αποφοιτήσει από την Πρωτοβάθμια μέχρι και το 1980.

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Οι υποψήφιοι πρέπει να προμηθευτούν ηλεκτρονικά παράβολο ύψους 15 ευρώ, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο). Μετά, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για τις 3.262 θέσεις εργασίας πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Η συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της προκήρυξης.

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Οι υποψήφιοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που δηλώνουν, καθώς και να επιβεβαιώσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τις θέσεις που τους ενδιαφέρουν.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, οι πίνακες θέσεων και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην επίσημη ενημερωτική πύλη του ΑΣΕΠ για την 7Κ/2026.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς να περιμένουν την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ και τις απαιτήσεις της προκήρυξης.

Περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

Η προκήρυξη αφορά 3.262 θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε φορείς του Δημοσίου.

Πρόκειται για θέσεις μόνιμου προσωπικού, καθώς και για θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη.

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Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την προκήρυξη και να ελέγξουν ότι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων, στην επιλογή των θέσεων και στην τήρηση των οδηγιών που προβλέπονται για τη διαδικασία συμμετοχής.

Οι 38 ειδικότητες της 7Κ/2026

Η κατανομή των ειδικοτήτων ανά φορέα του δημοσίου:

ΥΕ Βοηθών Θαλάμου

ΥΕ Βοηθών Νοσοκόμων-Φυλάκων Ασθενών

ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

ΥΕ Νεκροτόμων

ΥΕ Τραυματιοφορέων

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

ΥΕ Επιμελητών

ΥΕ Κλητήρων

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΥΕ Καταμετρητών Ύδρευσης

ΥΕ Μεταφορών

ΥΕ Πλυντών-Σιδερωτών

ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων

ΥΕ Εργατών Ταφής-Εκταφής

ΥΕ Εργατών Πρασίνου

ΥΕ Εργατών Άρδευσης

ΥΕ Εργατών Ελαιοχρωματιστών

ΥΕ Εργατών Επεξεργασίας Λυμάτων και Ύδατος

ΥΕ Εργατών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΥΕ Εργατών Οδοποιίας

ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών

ΥΕ Εργατών Πλακοστρώσεων

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Αποχέτευσης

ΥΕ Εργατών Υδρονομέων

ΥΕ Υδρονομέας-Καταμετρητής-Συντηρητής Υδρομέτρων και Αρδευτικών Δικτύων

ΥΕ Κλάδος Επιμελητών ΥΠΕΞ

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

ΥΕ Πλυντών Σκευών Μαγειρείων

ΥΕ Τραπεζοκόμων

ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Μονάδων Υγείας

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

ΥΕ Νυχτοφυλάκων

ΥΕ Φυλάκων

ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων.

Συνολικά ζητούνται 38 ειδικότητες για την 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ.