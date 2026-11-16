ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Μέχρι τις 2 το μεσημέρι οι αιτήσεις για 3.262 θέσεις στο Δημόσιο

Τελευταίες ώρες για τη διαδικασία για τις 3.262 προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω της προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2026.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις έως και σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 14:00,

Η προκήρυξη αφορά σε απόφοιτους Γυμνασίου (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - ΥΕ) και δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο τομέα.

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Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για τις 3.262 θέσεις εργασίας πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Η συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που δηλώνουν, καθώς και να επιβεβαιώσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τις θέσεις που τους ενδιαφέρουν.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, οι πίνακες θέσεων και οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην επίσημη ενημερωτική πύλη του ΑΣΕΠ για την 7Κ/2026.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς να περιμένουν την τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ και τις απαιτήσεις της προκήρυξης.

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Περισσότερες από 3.200 θέσεις εργασίας

Η προκήρυξη αφορά συνολικά 3.262 θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε φορείς του Δημοσίου. Πρόκειται για θέσεις μόνιμου προσωπικού, καθώς και για θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη.

Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την προκήρυξη και να ελέγξουν ότι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων, στην επιλογή των θέσεων και στην τήρηση των οδηγιών που προβλέπονται για τη διαδικασία συμμετοχής.

Οι 38 ειδικότητες της 7Κ/2026

Συνολικά ζητούνται 38 ειδικότητες η κατανομή των οποίων -ανά φορέα του δημοσίου: