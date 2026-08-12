Αρτοποιός: Χειροπέδες σε άνδρα στη Σταμάτα για μπάρμπεκιου -281 συλλήψεις για φωτιές από την αρχή του έτους - iefimerida.gr

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα στη Σταμάτα, ο οποίος, χθες, και ενώ η Αττική βρισκόταν στο 4 του δείκτη επικινδυνότητας για φωτιά, άναψε μπάρμπεκιου σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας.

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Ο κ. Αρτοποιός υπενθύμισε ότι η νομοθεσία πυροπροστασίας έχει αυστηροποιηθεί και ότι οι έλεγχοι από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού είναι συνεχείς. «Η αμέλεια παραμένει η κυριότερη αιτία», σημείωσε, αναφερόμενος στις συλλήψεις για εμπρησμούς.

Κίνδυνος για πυρκαγιές λόγω των ισχυρών ανέμων

Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι ευνοούν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.

Σε πορτοκαλί συναγερμό, με δείκτη επικινδυνότητας 4, βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, η Φωκίδα, η Φθιώτιδα και η Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου. Στο ίδιο επίπεδο βρίσκονται ολόκληρο το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μεταξύ άλλων η Καβάλα, η Θάσος, η Ξάνθη και ο Έβρος, συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης.

Η Πυροσβεστική εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή σε θερμές εργασίες, χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκολλήσεις, μελισσοκομικές εργασίες, υπαίθριο κάπνισμα μελισσών, αλλά και στο άναμμα φωτιάς και την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Ο κ. Αρτοποιός υπογράμμισε ότι ακόμη και δραστηριότητες όπως το μπάρμπεκιου μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και περιορισμούς, να οδηγήσουν σε σύλληψη.

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281 συλλήψεις από τις αρχές του έτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι συλλήψεις από τις αρχές του έτους έχουν φτάσει τις 281, ενώ περίπου το 90% αφορά περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια.

Όπως εξήγησε, στις συλλήψεις περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις στις οποίες οι αρμόδιες αρχές έχουν εξιχνιάσει εγκλήματα εμπρησμού. Ανέφερε, μάλιστα, ότι η διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων είναι σύνθετη και απαιτεί τη συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, στην περιοχή Μαύρο Σπιθάρι, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, συνδέεται με σπινθήρα από καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλωση της φωτιάς προς τη Δυτική Αττική.

Για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών έχει διαταχθεί επείγουσα εισαγγελική έρευνα, ώστε να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις και να διαπιστωθεί από πού προήλθαν οι εστίες.

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Η φωτιά στον Κουβαρά

Σε ό,τι αφορά τη φωτιά που εκδηλώθηκε προχθές στον Κουβαρά Αττικής και αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ο Γιάννης Αρτοποιός ανέφερε ότι η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Όπως διευκρίνισε, δεν υπάρχει ακόμη πόρισμα και οι Αρχές δεν θέλουν να προτρέξουν ως προς τα αίτια. «Διερευνώνται όλα τα τεκμήρια», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα και να συνταχθεί ένα πλήρες και τεκμηριωμένο πόρισμα.