Άρτα: Ένας 16χρονος απεγκλωβίστηκε από γκρεμό στην περιοχή Γιαννιώτη - iefimerida.gr

Άγιο είχε 16χρονος στην Άρτα ο οποίος έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Γιαννιώτη, μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε ενώ οδηγούσε μια μοτοσυκλέτα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένας 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας εξετράπη της πορείας του στην Επαρχιακή Οδό Κομποτίου-Σκουληκαριάς. Η πτώση του στον γκρεμό προκλήθηκε από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη και επιβατηγό όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Για τον εντοπισμό και τη διάσωση του νεαρού κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Κλιμάκιο Αστροχωρίου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τον 16χρονο σε ένα ιδιαίτερα δυσπρόσιτο σημείο της χαράδρας. Για την ασφαλή ανάσυρσή του κρίθηκε απαραίτητη η χρήση ειδικού εξοπλισμού, όπως φορείο και σχοινιά, για να τον μεταφέρουν.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απεγκλωβισμού, ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διατηρούσε πλήρως τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και εξετάσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό του νεαρού κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αστροχωρίου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας.

Άρτα: Πως βρέθηκε ο 16χρονος στον γκρεμό

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας εξετράπη της πορείας της λόγω εμπλοκής σε τροχαίο με επιβατηγό όχημα στην επαρχιακή οδό Κομποτίου - Σκουληκαριάς με αποτέλεσμα να βρεθεί στον γκρεμό.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 16χρονο σε δυσπρόσιτο σημείο, οπότε κρίθηκε απαραίτητη η χρήση φορείου και σχοινιών προκειμένου να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια ο νεαρός παρελήφθη με τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

