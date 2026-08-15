Άρση του απαγορευτικού απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο, αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες -Όλα τα δρομολόγια, τι ισχύει για τον Πειραιά - iefimerida.gr

Άρση του απαγορευτικού απόπλου και κανονικά τα δρομολόγια από Ραφήνα και Λαύριο, ενώ από Πειραιά συνεχίζονται με τροποποιήσεις τα δρομολόγια.

Το απαγορευτικό απόπλου παρέμεινε σε ισχύ έως τις 13:00 για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από Λαύριο και Ραφήνα.

Οσοι ταξιδεύουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τη λιμενική αρχή για να μάθουν νεότερα στοιχεία.

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Κανονικά αναχωρούν όλη την ημέρα τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

Τα νέα δρομολόγια μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου

Σε τροποποιήσεις των σημερινών δρομολογίων προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τη σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά ενώ στις 13:00 έγινε άρση απαγορευτικού από Ραφήνα και Λαύριο.

Από τη Ραφήνα, η Fast Ferries ανακοίνωσε ότι, μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου από τις 13:00, το FAST FERRIES ANDROS αναχωρεί στις 13:15 για 'Ανδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, ενώ το ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. αναχωρεί στις 13:00 για Τήνο, Μύκονο, Νάξο και Πάρο.

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Παράλληλα, η SEAJETS γνωστοποίησε τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες από Πειραιά και Λαύριο: Από τον Πειραιά, το WORLDCHAMPION JET αναχώρησε στις 11:30 για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και Ηράκλειο, το CHAMPION JET 2 θα αναχωρήσεις στις 14:00 για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ στις 15:00 αναχωρούν το EUROCHAMPION JET για Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη και το CHAMPION JET 1 για Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο και Μήλο.

Από το Λαύριο, στις 15:00 αναχωρεί το TERA JET 2 για Τήνο και Μύκονο, καθώς και το SUPERSTAR για 'Ανδρο και Τήνο.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων.

Άνεμοι ακόμα και 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, με τις ριπές να αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα/ώρα.

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Ειδικότερα:

Στη Θράκη θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ.

Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και, μέχρι το απόγευμα, τοπικά 8 μποφόρ.

Στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 έως 8 και μέχρι το απόγευμα τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ.

Στην Κρήτη οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.

Στην Κάσο και την Κάρπαθο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ.

Κολυδάς: Πολύ ισχυρές ριπές ανέμων, θα φτάσουν τα 131 χιλιόμετρα στην Κρήτη

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι νεότερα δεδομένα κάνουν λόγο για πολύ ισχυρές ριπές ανέμων στη χώρα μας.

Ενδεικτικά, θα φτάσουν τα 131 χιλιόμετρα ανά ώρα στη Δυτική Κρήτη.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό τον Δεκαπενταύγουστο

Λίγες νεφώσεις παροδικά, κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά, θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς. Τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους θα φτάσει 32 με 34 βαθμούς.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη νότια Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και στη νότια Εύβοια πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 28 και στη νότια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Αυξημένη η έξοδος από τα λιμάνια της Αττικής παρά τα μποφόρ

Αυξημένη αναμένεται σήμερα, Δεκαπενταύγουστο, η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, παρά τα προβλήματα που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στην εκτέλεση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Την Παρασκευή, συνολικά 45.229 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου με προορισμό τα νησιά, αποτυπώνοντας την κορύφωση της εξόδου για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής πρωινής εξόδου συγκεντρώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς στη Ραφήνα και στο Λαύριο το απαγορευτικό απόπλου ήταν σε ισχύ έως τις 13:00 το μεσημέρι.

Στον Πειραιά, με βάση τα στοιχεία των προγραμματισμένων προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, η συνολική κίνηση ανέρχεται σε 21.893 επιβάτες. Από την περιοχή του Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια με 15.347 επιβάτες, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού η κίνηση ανέρχεται σε 6.546 επιβάτες.

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Στον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 32 δρομολόγια επιβατηγών - ταχύπλοων με 2.662 επιβάτες και 22 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών με 3.884 επιβάτες. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν έγιναν από τον Πειραιά τα δρομολόγια του «Blue Star Paros» προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο και του «Super Speed Jet 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Στο λιμάνι της Ραφήνας «έληξε» το απαγορευτικό απόπλου μετά τις 13:00, ωστόσο πραγματοποιούνται κανονικά τα δρομολόγια προς Μαρμάρι στις 08:30, 12:00 και 18:00. Επίσης, στο Λαύριο το απαγορευτικό βρισκόταν σε ισχύ έως 13:00.

Καθώς τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν έντονα και μεταβαλλόμενα, αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εκτέλεση των δρομολογίων, ενώ οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.

Η αυξημένη έξοδος του Δεκαπενταύγουστου είχε αποτυπωθεί από την Παρασκευή στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, όπου δεκάδες χιλιάδες επιβάτες αναχώρησαν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 21 απόπλοι, με 24.738 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου. Παράλληλα, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν συνολικά 59 δρομολόγια με συμβατικά και ταχύπλοα πλοία, μεταφέροντας 10.475 επιβάτες.

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Αυξημένη ήταν η κίνηση και στα υπόλοιπα δύο λιμάνια της Αττικής. Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν οκτώ αναχωρήσεις πλοίων με 4.922 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα αναχώρησαν εννέα πλοία, μεταφέροντας συνολικά 5.094 επιβάτες.