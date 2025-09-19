Αρκούδα εισέβαλε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Νυμφαίο Αμυνταίου και κατασπάραξε 15 πρόβατα [εικόνες] - iefimerida.gr

Σοβαρό περιστατικό με επίθεση αρκούδας καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Νυμφαίο του Δήμου Αμυνταίου, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Όπως αναφέρει το kozan, επικαλούμενο τον ίδιο τον κτηνοτρόφο, το άγριο ζώο εισέβαλε στον χώρο και κατασπάραξε 15 πρόβατα, ενώ τραυμάτισε ακόμη πέντε.

«Δεν είναι κάτι μεμονωμένο, σχεδόν μέρα παρά μέρα έχουμε επιθέσεις»

Ο κ. Κωνσταντίνος Φουρκιώτης μίλησε στο West Channel για το περιστατικό, περιγράφοντας όσα έγιναν.

«Έχω έναν στάβλο με τείχη τριών μέτρων, εντελώς κλειστό, κι όμως η αρκούδα κατάφερε να μπει από το παράθυρο και να σκοτώσει τα ζώα», είπε αρχικά.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς γίνονται συχνά επιθέσεις, ενώ χτύπησε «καμπανάκι» ακόμα και για κάποια ανθρώπινη ζωή.

«Αυτό δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Σχεδόν μέρα παρά μέρα έχουμε επιθέσεις. Αν τύχει να βρίσκεται κάποιος μέσα, υπάρχει κίνδυνος και για ανθρώπινη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

