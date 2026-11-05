Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα -Τα αιτήματα των δημάρχων - iefimerida.gr

Ξεκινάει σήμερα στην Καλαμάτα το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Δήμαρχοι και αιρετοί εκπρόσωποι από κάθε γωνιά της χώρας θα θέσουν στο επίκεντρο τα μεγάλα προβλήματα που απειλούν την οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα των δήμων.

Παρουσία Μητσοτάκη η έναρξη του συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Με σύνθημα «Ισχυροί Δήμοι - Ισχυρές Τοπικές Κοινωνίες - Ισχυρή Ελλάδα» και παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, των πολιτικών αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων της Βουλής, υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης, το συνέδριο της ΚΕΔΕ φιλοδοξεί έως το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου, να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης.

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Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, με δηλώσεις του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ υποστήριξε πως από πλευράς δήμων ζητούμενα «είναι η αύξηση των εσόδων στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την αντιμετώπιση του δυσβάσταχτου λειτουργικού κόστους, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που αποτελεί τεράστια επιβάρυνση για τους δήμους, η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα επιτρέπει στους δήμους να συντηρούν οδικό δίκτυο, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.».

Αναφορικά με το συνέδριο που φιλοξενείται φέτος στην Καλαμάτα, ο κ.Κυρίζογλου υποστήριξε πως μετά τα συνέδρια της Ρόδου και της Αλεξανδρούπολης, που έγιναν στην τρέχουσα δημοτική περίοδο, η Μεσσηνία υποδέχεται για ένα τριήμερο τους δημάρχους και τους αιρετούς. «Διακτινιζόμαστε και πάμε σε όλη την Ελλάδα. Δεν αξίζει να λέμε πως Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, αλλά να το κάνουμε πράξη. Το ίδιο πράττουμε και με τα Διοικητικά μας Συμβούλια που γίνονται σε όλη τη χώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.

Το πρόγραμμα του τριημέρου της ΚΕΔΕ

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν στις 11 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καλαμάτας ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα στο συνέδριο θα παραστεί το απόγευμα και θα μιλήσει (στις 5.30 μμ) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Η αυλαία των εργασιών θα ανοίξει με τοποθετήσεις του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, του προέδρου της ΠΕΔ Πελοποννήσου και δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού. Θα ακολουθήσει ομιλία του υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, ενώ σειρά στο βήμα θα πάρουν οι πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι των κομμάτων της Βουλής.

Επιπλέον, την πρώτη μέρα θα τιμηθούν ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας και πρώην υπουργός, Σταύρος Μπένος και ο πρώην νομάρχης Μεσσηνίας και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, Δημήτρης Δράκος.

Το πρόγραμμα την Παρασκευή περιλαμβάνει συνολικά επτά συνεδρίες, με τη συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης, που αφορούν περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομική αυτοτέλεια και αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και θεσμικό εκσυγχρονισμό, τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνική συνοχή, πολιτική προστασία και διαχείριση κρίσεων, περιφερειακή ανάπτυξη και εδαφική συνοχή, πολιτισμό και παιδεία. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με τα συμπεράσματα και την έκδοση ψηφίσματος της ΚΕΔΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ