Αρχίζει η 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς: Όλα τα λουλούδια, σπάνια φυτά -Ιστορικός θεσμός 130 ετών - iefimerida.gr

Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, ένας ανοιξιάτικος θεσμός με ιστορία 130 ετών, επιστρέφει και φέτος στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς «Δήμαρχος Δημήτριος Ζωμόπουλος».

Η Ανθοκομική της Κηφισιάς συνεχίζει μια διαδρομή που ξεκινά από το 1896 και παραμένει μέχρι σήμερα άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητα της πόλης.

72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Η 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς θα διαρκέσει από τις 24 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου, ενώ τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 26 Απριλίου στις 19:00.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την Κηφισιά, η Ανθοκομική Έκθεση δεν είναι απλώς μια μεγάλη διοργάνωση της άνοιξης. Είναι μια ζωντανή παράδοση. Είναι οι βόλτες στο Άλσος, οι γνώριμες διαδρομές ανάμεσα στα λουλούδια, οι οικογενειακές έξοδοι, οι παιδικές αναμνήσεις, οι εικόνες μιας πόλης που κάθε άνοιξη συναντά ξανά ένα κομμάτι του εαυτού της. Είναι ένας θεσμός που άντεξε στον χρόνο και συνεχίζει να συγκινεί, ακριβώς γιατί δεν αποτελεί μόνο μέρος του παρόντος της Κηφισιάς, αλλά και της συλλογικής της μνήμης.

«Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς είναι ένας θεσμός 130 ετών»

Εδώ και 130 χρόνια, η Ανθοκομική Έκθεση συνοδεύει την ανοιξιάτικη φυσιογνωμία της πόλης και υπενθυμίζει τη βαθιά σχέση της Κηφισιάς με το πράσινο, την αισθητική, τη φροντίδα του δημόσιου χώρου και την αγάπη για τα λουλούδια. Από το τέλος του 19ου αιώνα έως σήμερα, η διοργάνωση αυτή παραμένει ένα σταθερό σημείο αναφοράς όχι μόνο για την πόλη, αλλά και για ολόκληρη την Αττική.

Ο δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, και η εντεταλμένη σύμβουλος Ανθοκομικής και Φιλοζωίας κ. Έλενα Χρονοπούλου καλούν το κοινό να συμμετάσχει και φέτος σε μια διοργάνωση που φέρει το αποτύπωμα του χρόνου και της ιστορίας της πόλης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φετινή Ανθοκομική Έκθεση δεν θα είναι μόνο μια γιορτή των λουλουδιών, αλλά και μια πολυδιάστατη ανοιξιάτικη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Καθόλη τη διάρκειά της θα πραγματοποιηθούν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και δράσεις, που θα δώσουν ξεχωριστό παλμό στο Άλσος και θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον εορταστικό χαρακτήρα του θεσμού. Παράλληλα, στα εγκαίνια της έκθεσης, οι διοργανωτές επιφυλάσσουν όμορφες εκπλήξεις, που θα γεμίσουν με λουλούδια όχι μόνο το Άλσος, αλλά και ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας από την πρώτη κιόλας ημέρα το ιδιαίτερο στίγμα της φετινής διοργάνωσης. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτελεί η παρουσία του Βασιλείου του Μαρόκου, το οποίο θα συμμετάσχει στην 72η Ανθοκομική Έκθεση, προσθέτοντας έναν ξεχωριστό διεθνή και πολιτιστικό χαρακτήρα.

Ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, σε δήλωσή του αναφέρει: «Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς δεν είναι απλώς ένας θεσμός της πόλης μας. Είναι ένας θεσμός 130 ετών, βαθιά ριζωμένος στην ιστορία, στη μνήμη και στην ανοιξιάτικη ταυτότητα της Κηφισιάς. Από το 1896 μέχρι σήμερα, η Ανθοκομική Έκθεση συνοδεύει την πόλη σε μια μοναδική διαδρομή συνέχειας και παράδοσης. Κάθε χρόνο, το Άλσος γεμίζει ξανά με χρώματα, αρώματα και εικόνες που έχουν μεγαλώσει γενιές κατοίκων και επισκεπτών. Μαζί με την εντεταλμένη σύμβουλο Ανθοκομικής και Φιλοζωίας, Έλενα Χρονοπούλου, καλούμε όλες και όλους να βρεθούν από τις 24 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς και να γιορτάσουμε μαζί έναν θεσμό που εδώ και 130 χρόνια ανθίζει στην καρδιά της πόλης».

Η φετινή Ανθοκομική Έκθεση έρχεται να υπενθυμίσει ότι ορισμένες παραδόσεις δεν χάνουν τη δύναμή τους στον χρόνο. Αντίθετα, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, ακριβώς γιατί συνεχίζουν να ενώνουν το χθες με το σήμερα και να δίνουν στην πόλη έναν σταθερό σημείο αναφοράς, συνάντησης και ομορφιάς.

Από τις 24 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου, η Κηφισιά υποδέχεται ξανά την Ανθοκομική της Έκθεση - έναν θεσμό 130 ετών, που από το 1896 μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο ζωντανά κομμάτια της ιστορίας της πόλης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ