Αργυρούπολη: Συνελήφθησαν τρεις νεαροί για ληστεία σε βάρος 64χρονου, κοντά στο μετρό Αλίμου - iefimerida.gr

Δύο 17χρονοι και ένας 19χρονος συνελήφθησαν χθες το βράδυ, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στην Αργυρούπολη, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 64χρονου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το βράδυ στις 21:10, στον παράδρομο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, κοντά στον σταθμό του μετρό «Άλιμος», οι τρεις νεαροί προσέγγισαν τον 64χρονο την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του, του άρπαξαν με τη βία δύο αλυσίδες λαιμού και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τους τρεις νεαρούς στην οδό Θήρας και τους συνέλαβαν.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους ένα μαχαίρι και οι δύο αλυσίδες που είχαν αφαιρεθεί από τον 64χρονο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.