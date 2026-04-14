Μυστήριο με τον θάνατο 19χρονης στο Αργοστόλι: Βρέθηκε νεκρή στο κέντρο της πόλης - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, όταν μια 19χρονη βρέθηκε νεκρή στο κέντρο της πόλης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, διασώστες του ΕΚΑΒ Αργοστολίου μετέβησαν έξω από ψησταριά στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, παραλαμβάνοντας τη νεαρή.



Άμεσα τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 18χρονη κατέληξε.

Κεφαλονιά: Η σορός της 19χρονης δεν έφερε εμφανείς κακώσεις

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου, η σορός της 19χρονης δεν έφερε εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο.

Για τα ακριβή αίτια θανάτου παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.