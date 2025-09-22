Άργος Ορεστικού: Αιματηρό επεισόδιο σε λαϊκή αγορά -Αλλοδαπός μαχαίρωσε συμπατριώτη του - iefimerida.gr

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε λαϊκή αγορά στο Άργος Ορεστικού όπου ένας 24χρονος αλλοδαπός, επιτέθηκε με μαχαίρι σε 23χρονο συμπατριώτη του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο άνδρες φέρεται να λογομάχησαν, με την ένταση να ξεφεύγει. Ο ένας εκ των δύο έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον άλλον στη κοιλιά και τράπηκε σε φυγή.

Ο 23χρονος, θύμα της επίθεσης, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Ελαφρά έχει τραυματιστεί κατά το επεισόδιο κι άλλο ένα άτομο, ηλικίας 39 ετών.

Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.