Άργος Ορεστικό: Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο με μηχανή -Δεν φορούσαν κράνη - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (26/9), στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Άργος Ορεστικό με το Χιλιόδεντρο Καστοριάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 35 ετών, εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα οι αναβάτες να βρεθούν στο έδαφος και να τραυματισμούς σοβαρά.

Διερχόμενα οχήματα εντόπισαν τους άνδρες τραυματισμένους λίγη ώρα αργότερα και ενημέρωσαν τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Καστοριάς, τα πληρώματα των οποίων παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν εσπευσμένα τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Σοβαρή η κατάσταση των τραυματιών

Η κατάσταση και των δύο ανδρών χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ο συνεπιβάτης της μηχανής φέρει βαρύτατα τραύματα και κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί άμεσα από τους γιατρούς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Η Τροχαία ερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Αν και δεν επιβεβαιώνεται η εμπλοκή άλλου οχήματος στο τροχαίο, εξετάζεται και μια πληροφορία, η οποία αναφέρει ότι ο οδηγός της μηχανής ενδέχεται να θαμπώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος, με συνέπεια να χάσει τον έλεγχο.

Δυστυχώς και οι δύο αναβάτες δεν φορούσαν κράνη τη στιγμή του ατυχήματος.