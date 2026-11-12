Άργος: Κινητοποίηση της ΕΛΑΣ για ύποπτη τσάντα μπροστά σε ΑΤΜ

Αναστάτωση το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) στο Άργος, όταν εντοπίστηκε μια τσάντα κοντά σε ΑΤΜ τράπεζας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αστυνομικές αρχές.

Το αντικείμενο, το οποίο εωρήθηκε ύποπτο, προκάλεσε ανησυχία σε περαστικούς και κατοίκους της περιοχής, όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου, ώστε να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους.

Οι Αρχές εξετάζουν την τσάντα, ώστε να διαπιστωθεί τι περιέχει και να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της.

Η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση των αστυνομικών.