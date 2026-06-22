Άργος: 70χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο πεζό - iefimerida.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/6) στο 2ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Άργους – Τρίπολης, με θύμα έναν 83χρονο πεζό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα συνέβη όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 70χρονη, παρέσυρε τον ηλικιωμένο κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο 83χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Άργους - Μυκηνών.