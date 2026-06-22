 Άργος: 70χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο πεζό - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: 70χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο πεζό

ΕΚΑΒ βραδυνή
Φωτογραφία: Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/6) στο 2ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Άργους – Τρίπολης, με θύμα έναν 83χρονο πεζό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα συνέβη όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 70χρονη, παρέσυρε τον ηλικιωμένο κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο 83χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Άργους - Μυκηνών.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Άργος τροχαίο παράσυρση νεκρός

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ