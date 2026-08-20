 Αργολίδα: Ταξί έπιασε φωτιά στη μέση του δρόμου -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Ταξί έπιασε φωτιά στη μέση του δρόμου -Δείτε βίντεο

Στις φλόγες τυλίχθηκε ταξί στην Αργολίδα
Στις φλόγες τυλίχθηκε ταξί στην Αργολίδα
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Παρανάλωμα του πυρός έγινε την Πέμπτη ταξί το οποίο άρπαξε φωτιά εν κινήσει ενώ βρισκόταν στο δρόμο Κρανιδίου - Λυγουριού, μεταξύ Φούρνων και Διδύμων στην Ερμιονίδα.

Σύμφωνα με το argolika.gr η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς ωστόσο, η φωτιά σβήστηκε πριν επεκταθεί στα γειτονικά χωράφια.

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Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα.

argolika.gr
argolika.gr

Προανάκριση και έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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