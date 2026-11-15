Αργολίδα: Σοβαρό τροχαίο με ποδηλάτισσα -Την παρέσυρε αυτοκίνητο και εκσφενδονίστηκε στην οροφή του [εικόνες και βίντεο]

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο λιμάνι της Νέας Κίου, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα που κινούνταν με ποδήλατο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Εκτινάχθηκε στην οροφή του αυτοκινήτου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η ποδηλάτισσα να εκτιναχθεί από τη δύναμη της πρόσκρουσης και να καταλήξει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου.

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Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα.

Στη συνέχεια, η ποδηλάτισσα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Τη διαδρομή του ασθενοφόρου συνόδευσαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να πραγματοποιηθεί η μεταφορά χωρίς καθυστερήσεις.

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Δείτε βίντεο:

Τα αίτια του τροχαίου και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται από την αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.