Αργίες: Ο μήνας που συνδυάζει δύο τριήμερα και το μοναδικό τετραήμερο του 2026 - iefimerida.gr

Το Πάσχα σχεδόν έφτασε, οι εκδρομείς αναχωρούν και οι αργίες προσφέρουν ευκαιρίες ξεκούρασης για μικρούς και μεγάλους.

Η πρώτη «ανάσα» μετά το Πάσχα, που είναι το μοναδικό τετραήμερο της χρονιάς με αφετηρία τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, εντοπίζεται λίγες ημέρες μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, καθώς φέτος «πέφτει» Παρασκευή.

Μάλιστα, λίγες εβδομάδες μετά και στο «όριο» της αλλαγής του μήνα εντοπίζεται το επόμενο τριήμερο, που δεν είναι άλλο από του Αγίου Πνεύματος, που φέτος είναι τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Το μοναδικό τετραήμερο του 2026 και τα τριήμερα του ﻿Μαΐου

10 - 13 Απριλίου Μεγάλη Παρασκευή - Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα - Δευτέρα του Πάσχα

Το 2026 έρχεται με τρία τριήμερα:

1 - 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

(Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Οι αργίες του 2026

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (όχι για όλους)

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος