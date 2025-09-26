Εισαγγελέας Αρείου Πάγου για Τέμπη: Τα αιτήματα εκταφής και ταυτοποίησης μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν - iefimerida.gr

Σύντομα αναμένονται απαντήσεις σχετικά με τα αιτήματα εκταφής και ταυτοποίησης σορών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, όπως ενημέρωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Σε ανακοίνωσή του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τονίζει ότι τα υποβληθέντα αιτήματα μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν.

Η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους.