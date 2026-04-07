Στον Άρειο Πάγο διαβιβάζεται το σκέλος των ερευνών για πιθανή κατασκοπεία και συνέργεια στη χρήση του Predator - iefimerida.gr

Στον Άρειο Πάγο επιστρέφει ένα μεγάλο μέρος της δικογραφίας για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας διαβίβασε στην Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου τα πρακτικά και το σκεπτικό της πρόσφατης δίκης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου,﻿ βάσει των οποίων διατάσσεται η διενέργεια έρευνας για τυχόν διάπραξη του αδικήματος της κατασκοπείας ή της απόπειρας κατασκοπείας.

Τι διαβιβάζεται στον Άρειο Πάγο -Τι παραμένει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

Στον Άρειο Πάγο διαβιβάζεται και το σκέλος της δικαστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που αφορά τη διενέργεια έρευνας για τυχόν συνέργεια άλλων προσώπων στις πράξεις των τεσσάρων επιχειρηματικών που καταδικάστηκαν πρωτόδικα για τις παρακολουθήσεις μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, παραμένει το σκέλος για τυχόν διάπραξη του αδικήματος της ψευδούς κατάθεσης από μάρτυρες που εξετάστηκαν είτε στη Βουλή είτε στο δικαστήριο.

Ο λόγος της διχοτόμησης της έρευνας και τα επόμενα βήματα

Η διχοτόμηση της έρευνας και η διαβίβαση στον Άρειο Πάγο ενός μεγάλου μέρους της δικαστικής απόφασης αποφασίστηκε καθώς η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είχε διενεργήσει την αρχική προκαταρκτική έρευνα για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Έτσι, εφόσον δεν αντιλέξει το ανώτατο δικαστήριο, τη νέα έρευνα για τυχόν κατασκοπεία και συνέργεια στη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator θα διενεργήσει Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Ειδικά για το σκέλος που αφορά πιθανούς συνεργούς στις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, η έρευνα θα πρέπει να «τρέξει» ταχύτατα, καθώς σύντομα επέρχεται παραγραφή.