Θεσσαλονίκη: Το ΑΠΘ αποχαιρετά τον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλο - iefimerida.gr

Μεγάλη θλίψη για τον θάνατο ενός από τα εξέχοντα μέλη του, του Ομότιμου καθηγητή της Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων, Ιωάννη Κολιόπουλου εκφράζει το ΑΠΘ, αποτίνοντας του φόρο τιμής.

Σε ψήφισμα που εξέδωσε το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου, τονίζεται ότι η απώλειά του καθηγητή αφήνει ένα μεγάλο κενό στην επιστήμη της ιστορίας και ιδιαίτερα στη μελέτη της νεότερης ιστορίας της Μακεδονίας.

«Ο Ιωάννης Κολιόπουλος υπήρξε επιστήμονας με τεράστιο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, δημόσια παρουσία και με διεθνή αναγνώριση. Ήταν πολύ αγαπητός σε όλα τα έλη του Τμήματος και στους φοιτητές του. Σε όλους μας θα μείνουν αξέχαστα το ήθος, η ευγένεια και η διακριτικότητά του. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην επιστήμη της ιστορίας και ιδιαίτερα στη μελέτη της νεότερης ιστορίας της Μακεδονίας, την οποία υπηρέτησε με πάθος ανανεώνοντας τα επιστημονικά ερωτήματα. Αφήνει πίσω του ως λαμπρή παρακαταθήκη πλούσιο συγγραφικό έργο και μεγάλο αριθμό μαθητών που βαδίζουν στα μονοπάτια που εκείνος χάραξε», αναφέρεται στο ψήφισμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Κολιόπουλος γεννήθηκε στο Βοτάνι Καστοριάς. Τελείωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο City University of New York (1968), ενώ εκπόνησε την διδακτορική διατριβή του στο London School of Economics and Political Science (1972). Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Έφορος Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέλος του Επταμελούς Συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Το συγγραφικό του έργο είναι εξαιρετικά πλούσιο. Έχει λάβει το Steven Runciman Prize (1987) για το έργο του «Brigands with a Cause» και το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1994) για τον Α’ τόμο του βιβλίου του Λεηλασία Φρονημάτων.