Απρόοπτο σε live σύνδεση στην Κέρκυρα μεταξύ δημάρχου-δημοσιογράφου: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας;» - iefimerida.gr

Να μην παραχωρήσει δήλωση στο κανάλι Start TV επέλεξε ο δήμαρχος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανος Πουλημένος.



Η δημοσιογράφος του καναλιού Ηρώ Λέλλα μετέδιδε live όσα εξελίσσονταν το βράδυ της Ανάστασης. Αντικρίζοντας τον δήμαρχο έσπευσε να του ζητήσει δήλωση για την ημέρα. «Δήμαρχε πριν φύγετε να ακούσουμε τα Χρόνια Πολλά και από εσάς, Χριστός Ανέστη», του είπε η δημοσιογράφος.



Τότε, ο κ. Πουλημένος απάντησε: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει» και έφυγε.



Η δημοσιογράφος δεν άφησε ασχολίαστη τη στάση του δημάρχου και είπε: «Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους».

