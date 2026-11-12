Αποζημιώσεις έως 53,77 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό -Από 19 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους έως 53.773.996 ευρώ θεσπίζεται για τους κτηνοτρόφους που υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη βόσκηση και να διατηρούν τα ζώα τους σε σταβλικές εγκαταστάσεις, λόγω της ευλογιάς των προβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή στόχος είναι η αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος των παραγωγών εξαιτίας της αύξησης του κόστους διατροφής των ζώων λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της απαγόρευσης βόσκησης.

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«Με τη νέα ενίσχυση, συνολικού ύψους 53,77 εκατομμυρίων ευρώ, η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τους κτηνοτρόφους που υποχρεώθηκαν να περιορίσουν ή να διακόψουν τη βόσκηση των ζώων τους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά το κόστος διατροφής τους. Γνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες είναι μεγάλες και ότι πίσω από κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες και τοπικές οικονομίες. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων θα συνοδεύεται από ουσιαστική στήριξη για όσους πλήττονται οικονομικά», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και πρόσθεσε:

«Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ίδιο αδιαπραγμάτευτη είναι και η υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους παραγωγούς, με συγκεκριμένα μέτρα και διαθέσιμους πόρους».

Οικονομική ενίσχυση από 6 έως 14 ευρώ για αιγοπρόβατα και έως 120 ευρώ για βοοειδή

Για τα αιγοπρόβατα προβλέπονται 6 ευρώ ανά επιλέξιμο ενήλικο θηλυκό ζώο στις Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της απόφασης και 14 ευρώ ανά ζώο στις Περιφερειακές Ενότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ. Για τα βοοειδή, η ενίσχυση ορίζεται σε 20 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο ηλικίας κάτω των έξι μηνών και σε 120 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο ηλικίας έξι μηνών και άνω.

Δικαιούχοι είναι οι αιγοπροβατοτρόφοι των Περιφερειακών Ενοτήτων που αναφέρονται στην ΚΥΑ και εφάρμοσαν μέτρα εγκλεισμού των ζώων τους λόγω της ευλογιάς κατά το 2026. Στο μέτρο περιλαμβάνονται επίσης οι αιγοπροβατοτρόφοι και οι βοοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, οι οποίοι εφάρμοσαν μέτρα εγκλεισμού λόγω του αφθώδους πυρετού.

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Μεταξύ των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας περιλαμβάνονται η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής για το 2025 και η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το ίδιο έτος. Για τους αιγοπροβατοτρόφους απαιτείται επιπλέον η παράδοση γάλακτος σε μεταποιητικές μονάδες κατά το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και της ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, από τις 19 Νοεμβρίου έως και τις 3 Δεκεμβρίου 2026. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ και θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας να πληροφορούνται το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που δύναται να τους χορηγηθεί.

Τέλος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται απευθείας στους παραγωγούς και θα είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, χωρίς συμψηφισμό με οφειλές προς το Δημόσιο και άλλους φορείς.

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ΑΠΕ - ΜΠΕ