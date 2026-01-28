«Αποστολή»: Πρόγραμμα δωρεάς παραγωγικού εξοπλισμού για την ενίσχυση μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων πανελλαδικά - iefimerida.gr

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, υλοποιεί το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2026, για ενδέκατη χρονιά συνεχίζοντας τη διαχρονική του στήριξη στη μικρή παραγωγική επιχειρηματικότητα.



Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, στους κλάδους της Αγροδιατροφής και της Δημιουργικής Βιοτεχνίας, και περιλαμβάνει δωρεά παραγωγικού εξοπλισμού έως 9.300 ευρώ, επιχειρηματική καθοδήγηση και εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν τη λειτουργική επάρκεια, την ποιότητα και τη βιώσιμη παρουσία τους στην αγορά.



Από το 2014 έως σήμερα, περισσότερες από 215 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί σε ολόκληρη τη χώρα έχουν ενισχυθεί, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων, στη διατήρηση της εργασίας και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.



Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, σημειώνει: «Για την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, η ενίσχυση της μικρής παραγωγικής επιχείρησης δεν είναι απλώς μια αναπτυξιακή παρέμβαση. Είναι προέκταση της φροντίδας μας προς τον άνθρωπο. Η εργασία, και ιδιαίτερα η μεταποίηση, αποτελεί θεμέλιο της ελληνικής κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής. Στηρίζοντας αυτούς που παράγουν, στηρίζουμε οικογένειες, κοινότητες και την ίδια την αξιοπρέπεια της ζωής».



Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Κυριακή 31 Μαρτίου 2026.



Περισσότερες πληροφορίες και η αίτηση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα

www.mkoapostoli.gr, στην ενότητα «Η Δράση μας – Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών».