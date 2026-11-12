Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στηρίζει 150 οικογένειες και μικρούς μαθητές σε Διδυμότειχο, Σουφλί και Ορεστιάδα

Στην Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, προσφέροντας στήριξη σε 150 ακριτικές οικογένειες βρέθηκε ενόψει των Χριστουγέννων κλιμάκιο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Κωνσταντίνο Δήμτσα.

Σύφμνωα με την ανακοίνωση, για δέκατη συνεχή χρονιά, η «Αποστολή» σε συνεργασία με την εταιρεία «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.» συνεχίζει να διανέμει μηνιαίως δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

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Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας στήριξης της Εκκλησίας προς τους ακρίτες της Θράκης. Επιπροσθέτως, δόθηκαν σε μαθητές του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου και του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου σχολικές τσάντες με μαθητικά είδη με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

«Οι πράξεις αγάπης και βοήθειας δίνουν δύναμη και κουράγιο»

«Η αδιάλειπτη μέριμνα και πατρική αγάπη του Αρχιεπίσκοπου μας κ. Ιερωνύμου, αποτελούν διαρκές στήριγμα για τους ακρίτες του Έβρου», τόνισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τον Μακαριώτατο.

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Ο ίδιος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την «Αποστολή» και την εταιρεία «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.» για τη συνεχή τους υποστήριξη υπογραμμίζοντας:

«Οι πράξεις αγάπης και η βοήθεια σας, δίνουν δύναμη και κουράγιο ν’ αντέχουμε τις δυσκολίες της παραμεθορίου. Είναι πολύτιμη και ουσιαστική η συνδρομή σας σε οικογένειες που δεν παλεύουν μόνο με τις ελλείψεις αλλά και με το αίσθημα ότι βρίσκονται μακριά από κάθε πρόνοια. Η προσφορά σας είναι πολυδιάστατη και ζωτική κάνοντας τους ακρίτες να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι ή ξεχασμένοι».

Προταιρεότητα η στήριξη οικογενειών και μαθητών

«Στις προτεραιότητες μας, η στήριξη των οικογενειών και των μαθητών μας σε σχολικές δομές, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με ιδιωτικούς φορείς και όχι μόνο συμβάλλοντας στην κάλυψη βιοτικών αναγκών και συνεισφέροντας στην ποιοτική εκπαίδευση ακριτικών περιοχών. Δίνουμε το παρόν με διάρκεια στις παραμεθόριες περιοχές του Έβρου, οι οποίες συχνά παραμένουν παραμελημένες.

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Το συνεχές ενδιαφέρον και η σταθερή φροντίδα του Αρχιεπισκόπου μας κ. Ιερωνύμου στρέφεται στους κατοίκους των ακριτικών περιοχών που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με προβλήματα που οφείλονται στην απομόνωση και σε οικονομικά αδιέξοδα. Μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον η ‘’Αποστολή’’ σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη ανταποκρίνονται με υπευθυνότητα, προσφέροντας ουσιαστική υλική βοήθεια, πνευματική στήριξη και διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα και την πίστη», τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ‘’Αποστολής’’ Κωνσταντίνος Δήμτσας.

Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» Κωνσταντίνος Δήμτσας μαζί με τον Σεβασμιώτατο κ. Δαμασκηνό συνομίλησαν με ακριτικές οικογένειες και μαθητές ακούγοντας τις ανάγκες τους μέσα από ένα καθημερινό αγώνα επιβίωσης.

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Η «Αποστολή», σε συνεργασία με την εταιρεία «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.», συνεχίζει από τον Απρίλιο του 2017 το πολύτιμο έργο της στις περιοχές του Διδυμοτείχου, της Ορεστιάδος και του Σουφλίου, στηρίζοντας τους ακρίτες μας και στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης.