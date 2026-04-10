Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα - iefimerida.gr

Αποσωληνώθηκε και έχει επικοινωνία o 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα, αλλά συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων.

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο νεαρός θα χρειασθεί και νευρολογική εκτίμηση, αλλά «φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή».

O 19χρονος φαίνεται πως είχε συγχρωτιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα εργαστήρια της Κτηνιατρικής του ΑΠΘ όπου και σπουδάζει.

Πρόεδρος ΕΟΔΥ στο iefimerida: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μίλησε χθες για το περιστατικό στο iefimerida και ήταν καθησυχαστικός.

«Δεν υπάρχει ανησυχία. Είναι ένα μεμονωμένο κρούσμα. Η ιχνηλάτηση και η χημειοπροστασία στις στενές επαφές έγινε και δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί», είπε.