Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, μετά από παράσυρση με μηχανή στη Λιοσίων - iefimerida.gr

Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, μετά από παράσυρση με μηχανή στη Λιοσίων

Ευχάριστα τα νέα για το16χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από μηχανή και ο ασυνείδητος οδηγός την εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Η 16χρονη κοπέλα χθες το βράδυ απόσωληνώθηκε και αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα έχει κίνηση που είναι σημαντικό, όπως αναφέρουν οι γιατροί.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό της υπάρχουν προβλήματα αλλά φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή.

×
