 Βίντεο-ντοκουμέντο από απόπειρα εμπρησμού σε αυτοκίνητα στην Κόρινθο -Αναζητείται ο δράστης - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από απόπειρα εμπρησμού σε αυτοκίνητα στην Κόρινθο -Αναζητείται ο δράστης

Βίντεο από απόπειρα εμπρησμού σε αυτοκίνητα στην Κόρινθο
Βίντεο-ντοκουμέντο από απόπειρα εμπρησμού σε αυτοκίνητα στην Κόρινθο / Φωτογραφία: YouTube
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κόρινθο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Καλάμια, όταν ένας άνδρας προσπάθησε να κάψει σταθμευμένα αυτοκίνητα, δίπλα σε πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με το korinthostv, όλα έγιναν γύρω στις 3:00, με τον δράστη να πλησιάζει τα οχήματα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αρχικά, τα περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια χρησιμοποίησε καπνογόνο και φωτοβολίδα για να προκαλέσει ανάφλεξη.

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Στο σημείο υπήρξε μία έντονη λάμψη και πυκνοί καπνοί, όμως παρά την αρχική ανάφλεξη δεν εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στα αυτοκίνητα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

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Αναζητείται ο δράστης - Κοντά στα ίχνη του το ΑΚΑΕΕ Κορινθίας

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΑΚΑΕΕ) Κορινθίας ανέλαβε αμέσως τη διερεύνηση της υπόθεσης, συλλέγοντας στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος και αναλύοντας εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΑΚΑΕΕ Κορινθίας βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό του δράστη.

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