Κλειστοί οι σταθμοί Ηλιούπολης και Αλίμου του Μετρό μετά από απόπειρα αυτοκτονίας - Τι ισχύει με τα δρομολόγια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό της Αθήνας μετά από απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό της Ηλιούπολης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., η κυκλοφορία των συρμών πραγματοποιείται προσωρινά στα τμήματα Ανθούπολη - Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη - Ελληνικό.
Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί προσωρινά οι σταθμοί Ηλιούπολη και Άλιμος, μέχρι νεότερης ενημέρωσης από την εταιρεία.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:
«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη - Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη - Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Ηλιούπολη.
Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ηλιούπολη και Άλιμος».
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